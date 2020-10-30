Преждевременная эйфория

До 3 ноября — финального дня голосования на нынешних президентских выборах США — осталась несколько дней. Но в американских СМИ и академических кругах, деловом мире и политикуме США царит открытая эйфория в связи с уже достигнутой победой. И все потому, что пусть и относительно небольшое преимущество над Трампом кандидата от демократической партии Байдена различными опросами общественного мнения представляется уже незыблемым.

На этом фоне уже вовсю разносятся слухи о подборе нового госсекретаря и министра финансов «под новую администрацию Байдена», широко обсуждаются грядущие изменения во внешнеполитическом курсе США, горячо дебатируется вопрос о том, как вернуть сделанную Трампом «консервативной» судебную систему США на «либеральные» рельсы. Американская интеллектуальная элита уже не допускает и мысли о возможном поражении Байдена. Она всячески превозносит только его победу.



И вот здесь очень полезно вернуться к событиям 4-летней давности, когда стремительно набиравшая количество голосов выборщиков Хиллари Клинтон неожиданно «споткнулась» о «решающие штаты» и в конечном счете проиграла. Сейчас очень важно понять, вынесли ли демократы принципиальные уроки из той ситуации и не слишком ли они опьянены своим большинством в обеих палатах Конгресса?



Поражение Клинтон на прошлых выборах — это не только проблема нехватки популярности и харизмы



Как известно, одной из важных причин поражения Хилари Клинтон в 2016 году было то, что она серьезно проиграла в тех штатах, которые традиционно считались опорной базой демократов — Висконсине, Огайо и Пенсильвании.



Тогда говорили о том, что виновата во всем стала «недостаточная популярность» Клинтон, отсутствие у нее харизмы и того имиджа «новизны», который помог Обаме победить на выборах 2008 года.



В этой связи в руководстве демократической партии решили, что на выборах 2020 года вместо непопулярной в массах Хиллари, которая несколько свысока смотрит на толпу, ставку следует сделать на Джо Байдена, умеющего демонстрировать внимание к нуждам и чаяниям конкретных «маленьких» людей. Действительно, Байден более харизматичен, более коммуникабелен, он знает цену горю (потерял жену, дочь и сына), и вообще больше подходит на роль этакого «обычного человека из народа».



Однако было бы далеко недостаточно объяснять причины поражения Хилари Клинтон в 2016 году только ее личными качествами. Ведь за нее не стали голосовать даже верные сторонники демократической партии. За Трампа проголосовали не только люди без высшего образования, но и белые женщины с университетскими дипломами, которые традиционно голосовали за демократов. И вот такая публика перешла на сторону Трампа. Что же произошло в 2016 году?



К этому времени в американском обществе стали очень заметны те социальные изменения, которые интеллектуальная элита оказалась не в состоянии просчитать.



Результаты того, что интеллектуалы попробовали «оседлать» имидж демпартии как партии рабочих



Одной из важнейших причин поражения демократов стало то, что они просмотрели переключения внимания избирателей на экономические проблемы. В связи с произошедшим при Обаме крахом американской промышленности людей прежде всего стали интересовать вопросы экономического неравенства и занятости.



Нельзя сказать, что демократы предали вопросы промышленного развития США полному забвению. Традиционно они уделяли много внимания подъему IT-технологий и интеллектуального труда, делая ставку на свою социальную опору — класс «голубых» и «серых» воротничков. Однако вопросами структурной перестройки экономики Обама занимался недостаточно.



В период его 8-летнего правления с Байденом в качестве вице-президента ситуация с экономическим неравенством и падением занятости населения только ухудшилась. Заработная плата среднего и низшего класса уменьшилась, в то время, как доходы состоятельных и богатых людей увеличились на 35%. После известных кризисов, начавшихся с Lehman Brothers, которые затронули всю финансовую систему Америки, государственные субсидии на восстановление экономики достались крупным банкам и компаниям. Простые люди не получили от государственных программ почти никакой помощи.



Система налогообложения, унаследовавшая еще рейгановские принципы, оставалась чрезвычайно лояльной к богатым, что также обостряло проблемы неравенства. В вопросах международной торговли и экономического сотрудничества Обама проводил излишне либеральную линию, что приводило к вымыванию рабочих мест в Америке и их перемещению в страны с низкой стоимостью рабочей силы. Проблемы занятости в США все более обострялись. В 2013 году в Америке коэффициент Джини (статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона, используется для оценки экономического неравенства — прим. ред.) составил 0,485, поставив США в ряд неблагополучных по этому параметру стран.



То, что делал Обама и его демократическая партия в плане выправления сложившейся ситуации, нельзя назвать иначе, чем «лицемерными полумерами». Такой, кстати, стала печально известная обамовская система медицинского страхования Obamacare, которая оказалась для простого человека дороже, чем действовавшая до тех пор. Она лишь способствовала обогащению частных медицинских учреждений и страховых фирм. Более того, в системе Obamacare оказались предусмотрены многочисленные штрафные санкции на застрахованных людей, что вызвало широкое недовольство демократами в стране.



Сейчас сообщают о том, что на Уолл-Стрите и в деловых кругах США уже начинает распространяться эйфория по поводу «неминуемой победы» Байдена. Наверняка крупные корпорации предчувствуют, что в случае прихода к власти демократы опять примут объемные программы помощи крупному капиталу.



Почему же это происходит? Потому, что демократическая партия США находится под управлением международного транснационального правительства. Демократическая партия США перестала быть партией рабочих. Она уже не выражает чаяний простого народа, а отражает интересы международной элиты и крупного финансового и промышленного капитала. Вот именно это предательство и привело демпартию США к ее поражению на выборах 2016 года. Личные качества ее кандидата Хилари Клинтон играли при этом совсем не главную роль.



Выучила ли демократическая партия США урок поражения 2016 года?



Хотя лидеры демпартии США позиционируют ее как партию рабочих, на самом деле хорошо известно, что это партия элиты и крупного бизнеса. Однако «рабочая» вывеска выгодна для демократической партии с точки зрения привлечения голосов, пожертвований, и «алиби» для разного рода уловок и трюков.



Как показывает действительность, партия не слишком озабочена анализом причин того, что 4 года назад простые люди отвернулись от нее, и усвоением уроков своего поражения. Более того, руководство демократов продолжает защищать интересы либеральной элиты и высшего класса, а относительно провала своей политики экономической помощи населению продолжает твердить, что во всем виноваты «консервативные силы» (республиканская партия), мешающие демократам в Конгрессе. Вот если «неумных» республиканцев удастся отодвинуть от большой политики, тогда и реформы в США пойдут. Так что по существу никаких принципиальных выводов из ошибок 2016 года демократы не делают.



Более того, вместо того, чтобы выступать за перераспределение национального богатства в пользу рабочих, и скрывая свою позицию по их дальнейшей фактической пауперизации, демократическая партия в качестве своеобразного «алиби» поднимает на щит политику в защиту феминизма и прав ЛГБТ. Однако в реальности это не принесет никакой пользы в точки зрения «демократизации» экономических интересов народа. Пытаясь подменить их некими схоластическими придумками, демократы только отдаляются от простого человека и скатываются в обыкновенный популизм.



К этому следует добавить и то, что если на словах демократическая партия декларирует лозунг о «важности жизней афро-американцев» (black lives matter), то на деле она действует с точностью до наоборот. Например, в известном инциденте 2015 года, произошедшем в Балтиморе (штат Мэриленд) с чернокожим американцем Фредди Греем, когда за владение ножом во время доставки в полицейский участок ему сломали позвоночник, и он через неделю умер, 6 полицейским были предъявлены различные тяжелые обвинения (вплоть до убийства), но все они были оправданы. Смерть Грея была списана на «самоубийство».



Тогда принадлежавшие к демократической партии мэр города Балтимор афро-американка Стефани Ролингс-Блейк и президент США афро-американец Барак Обама назвали вышедших на улицы с протестами чернокожих американцев «мародерами и бандитами». Демократическая администрация оказалась более заинтересованной в защите прав женщин и сексуальных меньшинств, чем реально пострадавших граждан Америки.



В поражении демократической партии на прошлых выборах есть свои глубокие корни. Провозглашая себя партией рабочих, она, по существу, оказалась враждебной им. Провозглашая великодушие в обществе, она по существу лишает общество этого великодушия. Рядясь в тогу друзей афро-американцев, демократы в действительности ничего не делают для защиты их насущных прав и интересов. И главное, что эта суть демпартии США со временем не меняется.



Источник: JBPress



