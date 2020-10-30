В Киеве под здание КСУ стягивают силовиков

Здание Конституционного Суда Украины с утра окружили спецтехника и около 650 силовиков, сообщает Сегодня.



По информации СМИ, в 9:00 состоится акция протеста под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Отметим, митинг планирует собраться из-за скандального решения КСУ отменить наказание за незаконное обогащение.



Также под здание суда подъехали пожарные машины и "скорая" помощь.

Сегодня



Напомним, 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.



В связи с этим президент Владимир Зеленский созвал внеочередные заседания СНБО и Кабмина, по итогам которых Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции обязали восстановить доступ к реестру электронных деклараций чиновников.

