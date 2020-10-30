Киевляне с первого дня почувствуют, что "Слуга народа" выполняет свои обещания, — Тищенко

Команда "Слуги народа" в Киевском городском совете будет продуктивно работать на благо жителей столицы и сфокусируется на контроле деятельности местной власти.



Об этом в ходе брифинга заявил глава Киевской городской организации политсилы нардеп Николай Тищенко. По его словам, фракция СН в парламенте, а также партия президента в целом, будут помогать киевской власти, если она будет работать на благо киевлян.



"Партия "Слуга народа" и фракция в Верховной Раде готовы сотрудничать с местными властями в Киеве, если она будет работать в интересах киевлян", - подчеркнул Тищенко.







По словам нардепа, команда СН представит своих специалистов для работы в руководящих органах Киевского городского совета: "Мы собрали поручения избирателей и уже готовим первые проекты решений для нового Киевсовета. Киевляне с первого дня должны почувствовать, что мы выполняем все наши предвыборные обещания, и этот месседж я адресую нашей команде, которая стоит сейчас за моей спиной", - подытожил Тищенко.