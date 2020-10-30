Конституционный Суд забросали дымовыми шашками

Конституционный Суд, где проходит акция в знак протеста против отмены антикоррупционной реформы забросали дымовыми шашками.



Об этом передает корреспондент Укринформа.



Люди держат в руках плакаты с надписями "Коррупционный Сходняк Украины", "КСУ: отменяет декларации; Майдан (крадется)".



27 октября Конституционный Суд по представлению 47 депутатов из фракции ОПЗЖ и депгруппы «За майбутнє» отменил статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предупреждении коррупции". В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.



Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября во исполнение решения КС закрыло доступ к реестру электронных деклараций.



Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. На заседании было принято решение восстановить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций; обеспечить проведение специальных проверок НАПК; государственным органам и органам местного самоуправления обеспечить доступ НАПК к реестрам и базам данных.



В свою очередь правительство 29 октября на внеочередном заседании приняло распоряжение, которое обязало НАПК открыть реестр деклараций. В ночь на 30 октября Нацагентство восстановило доступ к реестру.



Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного Суда.



Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (не создающим правовые последствия) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

