Против судей КС открыто уголовное производство

Против судей Конституционного суда, вынесших решение о признании неконституционным ряда положений антикоррупционного законодательства 27 октября, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба партии "Голос" на телеграмм-канале.



Отмечается, что заявление о правонарушении, по которому было открыто производство, подал народный депутат из фракции "Голос", первый зампредседателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.



"Это возможность вполне законно, не политически, доказать, был ли сговор с целью захвата власти, или опровергнуть это. Если это будет доказано, то нужно отстранить от судейства предателей и законным способом наполнить суды теми людьми, которые будут действительно отстаивать Основной закон", - заявил Юрчишин.

