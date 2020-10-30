Лукашенко пригрозил не признавать в Белоруссии дипломы зарубежных вузов

Александр Лукашенко поручил правительству Белоруссии «принять меры», чтобы в республике не признавали дипломы зарубежных вузов. Об этом Лукашенко сообщил, комментируя протесты белорусских студентов, передает «Белта».



«Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут, — сказал Лукашенко. — Если они думают там учиться, им там мозги промоют <…> нам их подкинут как пятую колонну. Этого не будет».



По мнению Лукашенко, недовольных студентов — меньшинство: «10-15 человек», а «остальные нормальные люди».



«Поэтому дало возможность государство им получить образование — идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям», — подчеркнул глава государства.



Лукашенко 27 октября потребовал отчислять из вузов студентов, которые выходят на митинги. Днем ранее в республике началась общенациональная забастовка, к которой присоединились в том числе вузы. По данным «Радио Свобода», в забастовке участвуют студенты и преподаватели девяти белорусских вузов.



Как передает «Свобода», 26-29 октября в Минске в разные университеты неоднократно приходила милиция, некоторых студентов задерживали.



Студента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники арестовали после того, как он, по утверждению МВД, пришел на лекции и «призывал к забастовке». На него завели уголовное дело за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»

