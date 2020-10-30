Все школы Киева не будут переводить на дистанционное обучение - Кличко

Все школы Киева переводить на дистанционное обучение город не собирается, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.



"Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача - сделать все для безопасности учебного процесса. Кстати, специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса. И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и сады не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии", - отметил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.



Всего к обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы - из-за заболевания педагогов и учащихся.

