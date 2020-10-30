КСУ объяснил решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование

Конституционный суд Украины поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование. Однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления. Об этом говорится в заявлении КСУ.



В КСУ считают, что, как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.



"Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов", - сообщили в КСУ.



Это может привести к тому, что за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которое не являются участниками правоотношений по декларированию.



"Из приведенных позиций Конституционного суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическое определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность", - добавили в КСУ.

