Бекхэмы продали права на съемки личной жизни за 16 миллионов

Крутую сделку заключили звездные супруги - 45-летний футболист Дэвид и 46-летняя бывшая Spice Girl, Виктория Бекхэмы - с Netflix. За то, что они позволят снимать себя и предоставят архивные кадры, пара получит £16 миллионов, пишет Daily Mail.



Считается, что телешоу будет сосредоточено вокруг нынешней жизни 45-летнего Дэвида, а за ним будет следовать съемочная группа. Также зрители смогут увидеть ''веселые'' мысли Дэвида о первых днях его ухаживаний за Викторией.



Уже известно, что сериал начинается с того, что Дэвид играет в футбол в саду за домом со своим любимым отцом Тедом, и включает интервью и комментарии всей семьи.



Его бывшие товарищи по сборной Англии, Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, в том числе такие, как Роналду, Гэри Невилл, Криштиану Роналду и Райан Гиггз, также будут представлены в проекте.



“Семья Дэвида - огромные архиваторы, они с гордостью документировали его карьеру с детства и сохранили все вырезки из старых местных газет”, - сказал один из инсайдеров.



Предполагается, что сериал выйдет в эфир в начале 2022 года.



Дэвид и Виктория, состояние которых составляет 769 миллионов фунтов стерлингов, поженились 4 июля 1999 года. Пара - родители сыновей Бруклина, 21 год, Ромео, 18, Круза, 15, и дочери Харпер, 9 лет.

