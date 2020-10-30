Законопроект президента имеет признаки конституционного переворота - глава КС

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава КС, принявшего резонансное решение по антикоррупционному законодательству, имеет признаки конституционного переворота.

"Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, 4288, который имеет признаки антиконституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это нарушение (статей – ИФ) 149-й, 149-й прим. Конституции Украины", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.



При этом он отметил, что таким образом парламент вовлекается в "неконституционное дело" и размывается ответственность, которую изначально взял на себя глава государства. "Что должно произойти в парламенте во вторник – это законом или постановлением, я не знаю, отметить решение Конституционного суда. А чего тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело? Одно лицо взяло на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменило решения Конституционного суда", - сказал глава КС.



По словам Тупицкого, таким образом, к этому решению "подвязывается коллективная ответственность, по которой никто не отвечает".



Касательно содержащейся в законопроекте инициативы расформировать состав КС, он отметил, что эта идея не нова, как и идея преобразовать КС в палату Верховного суда. "Это тоже вариант, но в недоразвитых странах. Можно из палаты создать Конституционный суд, развивая демократичные основы в обществе, но нельзя из Конституционного суда сделать палату. Это сужение", - отметил глава КС.



Тупицкий также обратился к парламентариям создавать такие законы, чтобы они не влекли за собой обращения в КС на предмет соответствия Основному закону, поскольку суд сейчас "завален" такими обращениями.



Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.



В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.



29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.