Ситника назначили незаконным способом - глава КСУ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили незаконно. По словам главы КСУ, Сытник стал заложником ситуации.



Об этом он рассказал в ходе брифинга.



"Дело не в Сытнике - он заложник ситуации, потому что назначался незаконным способом. Петр Порошенко действовал тем же способом, который был возможен в послереволюционный период... Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд", - отметил Тупицкий.

