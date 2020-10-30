Глава КС готов выступить в Раде

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявляет о готовности выступить перед народними депутатами в Верховной Раде.



"Я готов, чтобы меня заслушали на заседании парламента", - сказал Тупицкий на брифинге в пятницу в Киеве.



Отвечая на вопрос о том, какими будут его действия, если Верховная Рада поддержит президентский законопроект №4288 о прекращении полномочий состава КС, глава суда сказал: "Парламент может делать все, что угодно".



"Вас не удивляет, что уже найдены голоса в парламенте за конституционный переворот?... Как проголосуют, так и проголосуют", - сказал Тупицкий.

