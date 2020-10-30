Глава КСУ попросил личной встречи с Зеленским

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий во время брифинга в пятницу, 30 октября, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.



"Мы хотим пообщаться с президентом Украины. Мы приглашаем его, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо убрать этот искусственный конфликт. Он никому не нужен. Надо оценивать решение не поспешно, не читая даже их содержания", - сказал Тупицкий.



Он заявил, что у президента "очень большая власть".



"Я хочу, чтобы глава государства понял, что мы вместе строим страну. Мы заинтересованы, чтобы Украина была правовым государством... Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Украины, нам также нужно общение. Нам нужны разрешенные законом формы работы", - заявил председатель КСУ.

