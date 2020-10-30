Решение КС является давлением на все антикоррупционные органы - САП

Решение Конституционного суда Украины (КС) об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства нивелирует достижения в борьбе с коррупцией в Украине, отмечает исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.



"Это решение КС не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников. Решение КС является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивает все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе. Эти решения - не шаг, а даже не два шага назад", - говорится в комментарии Грищука, опубликованном на странице САП в Facebook.



По его словам, решением КС наносится существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений и существенно усложняется оперативное выявление соответствующих фактов и их фиксация. Грищук также отметил, что признание неконституционной ст.366-1 УК Украины свело на нет большую часть работы антикоррупционных органов.

