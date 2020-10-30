ЕС поддержал украинскую инициативу по созданию Крымской платформы

ЕС поддержал украинскую инициативу по созданию Крымской платформы

Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая будет способствовать привлечению международного внимания к вызовам, связанным со временной оккупацией полуострова", - говорится в сообщении.

Сообщается, что об этом во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подтвердил заместитель Генерального секретаря - политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора. В рамках своего визита в Брюссель первая заместитель также встретилась с руководителем Департамента Европы и Центральной Азии ЕСВД Люком Девинем и депутатом Европарламента Анной Фотигой.

Отмечается, что в фокусе:

• обеспечение прочной международной коалиции для деоккупации украинского Крыма, противодействие милитаризации полуострова и предотвращения нарушений прав человека в Крыму

• концепция создания Крымской платформы - международной площадки, призванной активизировать усилия международного сообщества по деоккупации полуострова

• привлечение ЕС к политике деоккупации Крыму и решение вопросов, связанных с нарушением прав человека на полуострове

• политическая поддержка Украины со стороны ЕС на ключевых международных площадка, где обсуждается вопрос последствий временной оккупации Крыма, в частности в ООН и ОБСЕ

• имплементация договоренностей, достигнутых во время недавнего саммита Украина-ЕС

• поддержка Европейским Союзом евроинтеграционных стремлений и территориальной целостности Украины

• совместная борьба с гибридными угрозами

Крымскую платформу обсудили на заседании Комиссии Украина-НАТО.

Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.