ЕС поддержал украинскую инициативу по созданию Крымской платформы

Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.



"Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая будет способствовать привлечению международного внимания к вызовам, связанным со временной оккупацией полуострова", - говорится в сообщении.



Сообщается, что об этом во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой подтвердил заместитель Генерального секретаря - политический директор Европейской службы внешней деятельности Энрике Мора. В рамках своего визита в Брюссель первая заместитель также встретилась с руководителем Департамента Европы и Центральной Азии ЕСВД Люком Девинем и депутатом Европарламента Анной Фотигой.



Отмечается, что в фокусе:



• обеспечение прочной международной коалиции для деоккупации украинского Крыма, противодействие милитаризации полуострова и предотвращения нарушений прав человека в Крыму



• концепция создания Крымской платформы - международной площадки, призванной активизировать усилия международного сообщества по деоккупации полуострова



• привлечение ЕС к политике деоккупации Крыму и решение вопросов, связанных с нарушением прав человека на полуострове



• политическая поддержка Украины со стороны ЕС на ключевых международных площадка, где обсуждается вопрос последствий временной оккупации Крыма, в частности в ООН и ОБСЕ



• имплементация договоренностей, достигнутых во время недавнего саммита Украина-ЕС



• поддержка Европейским Союзом евроинтеграционных стремлений и территориальной целостности Украины



• совместная борьба с гибридными угрозами



Крымскую платформу обсудили на заседании Комиссии Украина-НАТО.



Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.



Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.

