В Украине рекордное количество заболевших и выздоровевших от Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 8 752 человек, а также рекордное количество выздоровевших - 3 902 человека, умерли 155 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Днем ранее, 30 октября, было зафиксировано прежнее рекордное число - 8 312 новых случаев заболевания; 29 октября было 7342 заболевших, 28 октября 7474 новых больных, 27 октября - 6677 новых случаев заболевания.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 387 481 человек, 7 196 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 158 928.



Сейчас в Украине COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), в Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Хмельницкой (497) областях.



За минувшие сутки было зарегистрировано 9 328 подозрения на COVID-19.

