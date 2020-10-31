Европарламент поддержал предложение Зеленского об увольнении судей КСУ

Европарламент поддержал предложение Зеленского об увольнении судей КСУ

Европейский парламент поддерживает реакцию президента Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины относительно декларирования. Речь идет о законопроекте о прекращении полномочий всех судей КСУ.

Об этом говорится в сообщении EU Political Report.

В Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.

В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, ведь Украина обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.

"Мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законодательство. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной раде, которые неоднократно демонстрировали свою волю оставаться твердыми в выполнении повестки дня относительно антикоррупционной реформы", - отметили в ЕП.