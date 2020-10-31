МВФ против отмены е-деклараций в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) отреагировал на решение Конституционного суда Украины относительно электронного декларирования. В Фонде считают, что е-декларирование не нужно отменять.



Об этом говорится в ответе на запрос "Укринформа".



В МВФ назвали введение в Украине системы подотчетности государственных чиновников через е-декларирование важным элементом двустороннего взаимодействия.



"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных чиновников в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", - говорится в заявлении МВФ.



Также в Фонде подчеркнули необходимость усиления антикоррупционных институций в Украине и напомнили, что это является "важным обязательством по программе, поддержанной МВФ".

