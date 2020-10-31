Трамп приписал США победу в двух мировых войнах

Президент США Дональд Трамп приписал стране победу в двух мировых войнах, а также избавление мира от фашизма и коммунизма. Такое мнение он выразил в ходе выступления перед сторонниками в штате Висконсин.



Также он заявил, что американские власти опираются на героев страны, которые «разгромили фашизм и коммунизм и превратили Америку в единственную величайшую страну в истории мира».



В июне Трамп утверждал, что американские вооруженные силы противостояли как фашизму, так и коммунизму. Лидер страны в двух речах не упомянул о роли СССР в разгроме нацизма.



8 мая Белый дом опубликовал видеозапись возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны в Вашингтоне, сопроводив ее текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». В МИД России в комментарии к публикации выразили возмущение попытками США снизить роль СССР в победе над Германией.

