Ученый назвал помогающий защититься от коронавируса фактор

Люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом. Об этом рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.



По его словам, это выяснилось в ходе сбора статистики по инфицированным в Китае. Ученый пояснил, что в том регионе мало распространены контактные линзы, и 80 процентов людей с ослабленным зрением предпочитает очки.



Нетесов напомнил, что нос и слизистая глаз являются основными входными воротами для коронавируса. Поэтому человек, который носит маску, не закрывая носа, все равно что вовсе без нее.

