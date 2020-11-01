Ученые нашли новую смертельную болезнь

Ученые из США заявили об открытии нового смертельного заболевания, которое поражает только мужчин. Болезнь, названная VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Об исследовании сообщается в издании New England Journal of Medicine.



Синдром VEXAS проявляет себя аутовоспалительным заболеванием, лихорадкой, активным тромбообразованием, а также воспалением легочной ткани.



Исследователи нашли соматические мутации в генах UBA1 у заболевших. После завершения исследования синдром выявили еще у 25 человек. Исследователи полагают, что реальное число больных может быть больше.



Специалист Национального института исследования генома человека и ведущий автор статьи Дэн Кастнер, сообщил, что пациенты не реагируют ни на какое лечение.



В качестве одной из версий того, почему заболевание обнаруживается только у мужчин, ученые называют связь мутации с Х-хромосомой, пишет NBC. У мужчин она одна, у женщин - две. Они полагают, что вторая Х-хромосома каким-то образом может защищать женщин от мутации.

