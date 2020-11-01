Суд возобновит дело Жерара Депардье об изнасиловании

Суд возобновит дело французского актера Жерара Депардье об изнасиловании. Об этом сообщает издание Le Monde.



Отмечается, что 22-летняя актриса обвинила артиста в изнасиловании и домогательствах еще в августе 2018 года. Позднее уголовное дело было закрыто, однако предполагаемая жертва решила подать новую жалобу.



В 2018 году стало известно, что Депардье подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Тогда юрист Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам». Актриса рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй — 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа.



Имя актрисы не раскрывается, однако близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

