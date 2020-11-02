ЦИК Грузии озвучила результаты парламентских выборов

Правящая в Грузии партия побеждает на парламентских выборах с 48,15%. А в парламент Грузии по итогам голосования попадают семь партий и два блока.



Об этом свидетельствуют итоговые результаты ЦИК, передает "Спутник".



По данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,14%), в его состав входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение". В частности, "Мечта" набрала 926 959 голосов избирателей, а "Сила в единстве" - 522 463.



Также барьер в 1% преодолели следующие политические субъекты:



"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78% (количество голосов 72 752);



"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,15% (60 691);



"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15% (60 592);



"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,14% (60 493);



"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 2,89% (55 600);



"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,33% (25 534);



Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1% (19 281).



Напомним, в Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.



По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится в 17 округах – во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.

