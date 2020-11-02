Германия поддержит бизнес при локдауне на 10 млрд. евро

Немецкое правительство для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре планирует потратить 10 миллиардов евро, сообщает Укринформ.



Право на подачу заявок на материальную помощь имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений.



Экономическая помощь выплачивается однократно. Сумма возмещения составляет 75 процентов оборота в ноябре 2019 для компаний, имеющих до 50 работников.



Для компаний, основанных после ноября 2019 года, при расчете объема помощи будут учитываться объемы продаж в октябре 2020 года.



Напомним, что 28 октября Меркель объявила о жестких мерах и карантине для всей Германии. В соответствии с решением канцлера, со 2 ноября в стране прекращают работу рестораны, бары, кинотеатры, публичные дома и другие развлекательные заведения.

