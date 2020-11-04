Кидман объявила о работе над третьим сезоном «Большой маленькой лжи»

Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь» уже находится в разработке. Об этом в подкасте Jam Nation на радио iHeart рассказала актриса многосерийной драмы Николь Кидман.



По ее словам, автор одноименного романа Лиана Мориарти пишет новую книгу, которая послужит основой для следующего сезона шоу HBO. «История уже разрабатывается. Актрисы готовы сниматься. Осталось просто все утвердить», — цитирует Кидман NME.



Ранее в октябре она говорила, что актеры шоу с нетерпением ждут его продолжения."Я спросила у Зои [Кравиц] и Лоры [Дерн]. Они тоже за. У [сценариста] Дэвида Э. Келли и Лианы Мориарти есть действительно хорошая идея", — отмечала Кидман.



Премьера второго сезона «Большой маленькой лжи» состоялась в июне 2019 года. Главные роли в нем также исполнили Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт и Мерил Стрип. Среди наград сериала — восемь премий «Эмми», четыре «Золотых глобуса», две премии Гильдии киноактеров США и многие другие.





