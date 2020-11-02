Депп проиграл дело о клевете из-за обвинений Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом сообщает Variety.



Артист решил судиться с изданием, так как из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Херд оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал жену. Сама актриса, которая в 2016 году развелась с актером, выступала в качестве свидетельницы.



По словам судьи, Депп предоставил все основания для возбуждения иска о клевете. При этом ответчик в лице News Group Newspapers, издателя The Sun, рассказал о 14 случаях домашнего насилия — суд посчитал эти заявления правдивыми. Юридическая команда актера настаивала на том, что настоящим обидчиком в его отношениях была именно Херд.

