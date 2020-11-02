Следователи ГБР занялись оффшором Порошенко

Следователи ГБР расследуют возможное уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем бывшим президентом Украины Петром Порошенко.



Речь идет о создании компании в юрисдикции Британских Виргинских островов в 2014 году, которая должна была выполнять роль холдингового предприятия для структур кондитерской корпорации Roshen. Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба бюро.



«Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов», - сказал Сухачев.



По данным предварительного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент Украины (во время регистрации предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).



В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.



Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212 (уклонение от уплаты налогов), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, заявляют в ГБР.



В Госбюро расследований указывают, что для получения необходимой информации в рамках уголовного производства обратились в Офис генерального прокурора за международной правовой помощью с международными запросами к компетентным органам Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.

