Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15%

По сравнению с прошлыми выходными пассажиропоток на границе Украины с Беларусью, на фоне того, как эта страна сообщила о закрытии границ для иностранцев, уменьшился в среднем на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.



"По состоянию на сегодня на украинско-белорусской границе функционирует 7 пунктов пропуска. В течение указанного периода в пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию сопредельной Беларуси. По сравнению с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%", - сообщили пограничники.



Такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным. А именно в "Новых Яриловичах" (Черниговская область), в "Выступовичах" (Житомирская область) и "Доманово" (Волынь).



Сообщается, что пропускные операции сотрудники ГПСУ сейчас осуществляют в штатном режиме. Пограничники обеспечивают надлежащее функционирование пунктов пропуска, ритмичность пропускных операций и безопасность граждан, пересекающих государственную границу.



Однако, начиная с 29 октября, смежная сторона ограничила пропуск иностранных граждан на территорию Республики Беларусь, аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.



Пограничники в течение суток в среднем оформляют в пункте пропуска "Новые Яриловичи" более 1700 человек и около 1000 транспортных средств, в пункте пропуска "Выступовичи" - около 300 человек и почти 180 транспортных средств, а в пункте пропуска "Доманово" - более 600 человек и почти 100 транспортных средств. Очереди из грузовых и легковых транспортных средств отсутствуют.



Указано также, что в течение прошлых выходных белорусской стороной не пропущено и возвращено на территорию Украины 20 граждан Украины и 2 иностранцев.

