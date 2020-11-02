Луческу назвал состав "Динамо" на матч против "Барселоны"

Главный тренер киевского "Динамо" рассчитывает на 19 футболистов в матче Лиги чемпионов с испанской "Барселоной".



Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



Ряд игроков заражены COVID-19 и не помогут "Динамо" в Испании. Речь идет о Георгии Бущане, Денисе Бойко, Виталии Миколенко, Александре Караваеве, Денисе Гармаше, Николае Шапаренко, Тудоре Белуце, Георгии Цитаишвили и Миккеле Дуелунде.



Из-за травм против "Барселоны" не сыграют защитники Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич. Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил дисквалификацию и также пропустит 3-й тур ЛЧ.



4 ноября "Динамо" в Испании сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов, а 8 ноября встретится с "Шахтером" в чемпионате Украины.



Заявка "Динамо" на матч против "Барселоны":



Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко;



Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;



Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;



Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

