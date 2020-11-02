Октябрь стал самым теплым в Киеве за 140 лет

Средняя температура октября текущего года стала самой высокой в Киеве за 140-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5 градуса, что выше климатической нормы на 4,4 градуса.



Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.



Теплее всего было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22 градусов. Холоднее всего было 21 октября. Тогда минимальная температура под утро опустилась до +2,5 градуса.



"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда", - говорится в сообщении.

