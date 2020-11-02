Джонсон предложит ввести тотальный локдаун в Британии на месяц

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона число смертей от коронавируса зимой может быть больше в два раза, чем этой весной во время «первой волны» пандемии.



Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.



В издании отмечают, что именно это Джонсон намерен выразить в своем обращении к Палате представителей с целью убедить депутатов ввести в стране тотальный локдаун на 1 месяц с этого четверга.



Обращение еще не обнародовано, но попало в СМИ. Джонсон должен выступить с речью в 15.30 сегодня.



Премьер, как отмечается, убежден, что «никакой альтернативы такому шагу нет".



Перед этим в минувшие выходные Джонсон заявил, что будет предлагать закрывать рестораны, непродуктовые магазины и религиозные учреждения.



Впрочем несколько дней тому назад глава МИД страны Доминик Рааб заявлял, что власти пока не рассматривают возможность введения в стране всеобщего карантина, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.



Как известно, в конце сентября Объединенное Королевство объявило об усиленных карантинных мерах на период примерно полгода, а потом ввело разделение страны на 3 различные зоны эпидемиологического риска, в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Это трехуровневое разделение должно заменить такой непопулярный шаг как общегосударственный локдаун.



Следует напомнить, что к концу прошлого месяца смертность от COVID-19 в Британии достигла наивысшего с мая уровня - ежедневный прирост заболеваний превышает 20 тысяч.



Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерли более 46 тысяч больных.

