Выбери меня–2. «Царь» Додон и Майя

В Молдове обошлось без сенсаций. Как все и предполагали, из восьми кандидатов во второй тур вышли действующий президент Игорь Додон, на которого ставит Россия, и экс-премьер Майя Санду – фаворитка Запада. Некоторое время они успели поработать в тандеме: это было год назад, когда Россия и Запад ситуативно объединились против олигарха Влада Плахотнюка. Он покинул страну 14 июня 2019 года и немного пожил в Майами. Где сейчас Плахотнюк, никто не знает. Но его тень маячит сразу за несколькими кандидатами...



О ситуации в Молдове мы подробно рассказывали в прошлом году в серии статей "Майдан по-кишиневски, или Небольшая олигархическая революция". Началось все с... решения Конституционного суда Республики Молдова (ох, уж эти конституционные суды! – автор), который 9 июня 2019-го признал президента Игоря Додона вне закона и назначил вместо него и.о. экс-премьера Павла Филипа.



А заодно распустил парламент, который после полугода безуспешных попыток так и не смог создать коалицию из враждебно настроенных друг к другу сил. Правда, потом Конституционный суд аннулировал свои собственные решения, и Додон остался президентом.



Партии, которые не смогли договориться – ПСРМ Игоря Додона (она же Партия социалистов Республики Молдова), ACUM – блок местных еврооптимистов Майи Санду и Андрея Нэстасе и Демократическая партия Молдовы (ДПМ), контролируемая на тот момент (да и сейчас тоже) самым богатым человеком страны Владом Плахотнюком. А также партия «Шор», бизнесмена Илана Шора, приговоренного судом первой инстанции к семи годам лишения свободы по делу о краже $1 млрд. из трех молдавских банков. Кстати, кандидат от этой партии Виолетта Иванова также участвовала в нынешних президентских выборах и взяла почти 6,5% голосов.



Из-за решения КС Молдовы исполняющим обязанности президента стал Павел Филип, который является креатурой Плахотнюка. Додон обратился за помощью к послам, аккредитованным в Молдове, и просил их не признавать вердикт «так называемого Конституционного суда, а на самом деле – шести человек, подконтрольных антинародному режиму Демократической партии». Ничего не напоминает фрагменты из нашей текущей политической жизни?



В ответ Плахотнюк собрал майдан и лично повел колонны, которые скандировали «Мы – народ! Додон – предатель!». Тогда Додон собрал свой майдан и в итоге победил. 14 июня правительство Филипа ушло в отставку. Затем на частных самолетах страну покинули люди олигарха Владимира Плахотнюка.



Говорят, это произошло после того, как партийный офис олигарха посетил посол США Дерек Хоган. Россия в свою очередь не воспринимала Плахотнюка с тех пор, как он отошел от финансирования молдавской Компартии и основал свою политсилу.



Очередной политический кризис позволил социалистам укрепить свои позиции, а оппозиции консолидировать сторонников вокруг Санду. Это видно по результатам голосования. Несмотря на то, что кандидатов было, как мы уже сказали выше, восемь, фавориты гонки набрали примерно одинаковое количество голосов: Игорь Додон – 32,61%, Майя Санду – 36,16%

Никто не знает, где “серый кардинал” находится физически, с тех пор как покинул США. Его имущество на сумму около $10 млн. (да, сумма по нашим меркам совсем невелика, но какая страна, такие олигархи, – автор) арестовано по решению суда в рамках расследования уголовных дел, которые ведет Генпрокуратура Молдовы

На тот момент Россия еще выбирала между Додоном и еще одним оппозиционным политиком Ренато Усатым, который также принимал участие в нынешних президентских выборах. И Плахотнюка объявили заказчиком покушения на него. Любопытно, что Московский городской суд даже вынес постановление о его задержании, однако тот вовремя скрылся в США.То есть, как мы написали тогда, Плахотнюк проиграл из-за консолидации оппонентов. Против него объединились все его политические противники, независимо от взглядов, сторонники и противники Додона (в том числе многочисленные НПО, финансируемые Западом), американцы, Россия и ЕС.Дальше события развивались таким образом. Бегство олигарха номер один и конституционный кризис открыли путь к созданию правительственной коалиции Додона и Санду. Но противоестественный союз продержался всего пять месяцев. Осенью прошлого года молдавский парламент принял вотум недоверия правительству Майи Санду. Причиной стал конфликт вокруг избрания генерального прокурора. Санду отказалась признавать результаты конкурса и внесла законопроект о реформе прокуратуры, меняющий процедуру назначения.Очередной политический кризис позволил социалистам укрепить свои позиции, а оппозиции консолидировать сторонников вокруг Санду. Это видно по результатам голосования. Несмотря на то, что кандидатов было, как мы уже сказали выше, восемь, фавориты гонки набрали примерно одинаковое количество голосов: Игорь Додон – 32,61%, Майя Санду – 36,16%.То, что Майя в первом туре опередила Додона, в некотором смысле стало неожиданностью. Даже экзит-полы отдавали преимущество действующему президенту. Впрочем, экзит-полы в Молдове – это отдельная тема, весьма забавная и по молдовским традициям хмельная. Так что высокая погрешность там в порядке вещей.На третьем месте находится один кандидат Ренато Усатый – у него почти 17%. Именно его коснулись самые большие коррективы за минувшие после кишиневского майдана полтора года. Бывшего любимца россиян теперь называют классическим образцом политического троянского коня.На этих президентских выборах он позиционировал себя активным левым лидером. При этом выступил с предложением заблокировать гражданам Молдовы, проживающим в Приднестровье, доступ на избирательные участки. Что подрывает позиции Додона и выгодно Майе Санду.Более того, Усатый как бы ненароком нахваливал ее. Российские СМИ цитировали его высказывания, что единственный политик, который никогда и ничего не крал, это Санду. “Она не занималась сигаретами, спиртом, приватизациями. Да, у меня есть претензии, как работало ее правительство, как закрыло больше школ, чем надо, создав большие проблемы, – вроде бы обозначил свои претензии к сопернице на выборах Усатый, но тут же поправился. – Но она никогда ничего не крала! И я говорю это открыто, даже несмотря на то, что она мой конкурент. А Додона я считаю помятым кульком”, – заявлял Усатый.Что же изменилось за прошедший год? По слухам, Ренато решил подыграть Майе, несмотря на разговоры о финансировании “западников” тем самым олигархом Владимиром Плахотнюком, который когда-то якобы заказывал его убийство.Более того, сам принял от него помощь: пишут, что беглый олигарх оплатил Усатому группу политтехнологов во главе с гражданином Румынии Андреем Стоичу. Самое забавное, что эти же специалисты консультируют и Майю Санду. Немного странно? А чему удивляться? Молдова – маленькая страна. Ее политикам вполне хватает денег, только чтобы нанять политтехнологов вскладчину. За деньги одного-единственного олигарха, который не в ладах с президентом.Свои взаимоотношения с еврооптимистами Плахотнюк, разумеется, не демонстрирует. Формально он с ними не связан. Но российская пресса уверена, что олигарх тайно подкармливал одновременно и Майю Санду, и Андрея Нэстасе. И даже стравил их между собой: бывшие партнеры по проевропейской тусовке оказались соперниками на президентских выборах.При этом никто не знает, где “серый кардинал” находится физически, с тех пор как покинул США. Его имущество на сумму около $10 млн. (да, сумма по нашим меркам совсем невелика, но какая страна, такие олигархи, – автор) арестовано по решению суда в рамках расследования уголовных дел, которые ведет Генпрокуратура Молдовы.При этом он до сих пор в игре. По мнению сторонников Додона, подкупает депутатов, разваливает большинство в парламенте. Поэтому, если нынешний президент победит во втором туре, скорее всего, проведет досрочные выборы в парламент. Не исключено, что Санду сделает то же самое: не будем забывать, что именно парламент отправил ее в отставку.