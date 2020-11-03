В России начнут выпускать ракетные двигатели, которые заменят украинский прототип

Российская Федерация в 2022 году планирует наладить выпуск двух новых двигателей РД-182 и РД-120МС. Они предназначены для российских и зарубежных ракет и заменят украинский аналог.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочернюю компанию госкорпорации "Роскосмос" "Главкосмос".



РД-182 будет устанавливаться на первые ступени ракет, РД-120МС - на верхние. Их разработка идет с прошлого года. А прототипом для них служит РД-120 от НПО "Энергомаш", который уже использовали на второй ступени ракеты "Зенит".



Ранее, в течение 30 лет, двигатель-прототип изготавливали на украинском предприятии "Южмаш", которое сейчас практически не функционирует.

