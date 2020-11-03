В Совфеде призвали Францию отказаться от штампов в отношении Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал Францию отказаться от штампов при восприятии статуса крымского региона.



Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма".



"Франции пора отказаться от повторения одних и тех же штампов. Это никак не возвеличивает Францию как государство, которое считает себя символом свободы и демократических ценностей. Авторитетные страны должны отличаться объективными и правильными оценками международной ситуации, но, к сожалению, Франции при восприятии и трактовки крымских событий пока этого не хватает", - сказал Цеков РИА Новости.



По его словам, французские власти вместо реальной оценки крымских событий по-прежнему повторяют общеевропейские штампы.



"Французские власти лучше бы слушали не украинских коллег, а своих граждан, которые неоднократно бывали в Крыму и признавали небывалые преобразования российского Крыма. Как раз Украина относилась к полуострову как к аннексированной территории, ничего не вкладывая в его развитие. Видимо, украинские политики осознавали, что рано или поздно Крым вернется домой, в Россию", - подчеркнул сенатор.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

