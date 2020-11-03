В Германии сравнили подход США к "Северному потоку — 2" с методами мафии

Подход США в отношении строительства газопровода "Северный поток 2" напоминает методы мафии, заявил глава комитета по экономики и энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью газете Junge Welt.



Ранее еженедельник Die Zeit сообщил, что правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток 2", выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Об этом, согласно изданию, говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.



"Это пресмыкательство в худшем проявлении, если это правда. Не может быть, чтобы в случае шантажа мы откупались, предоставляя американцам терминалы для сланцевого газа, который нам все равно не нужен", - указал Эрнст.



"Метод, который в этом случае использует США, напоминает мафию. Правительство США заявляет: "Мы хотим защитить вас, но, если вы не позволите вас защищать, мы разобьем вас вдребезги", - добавил он.



Эрнст отметил, что США интересует реализация исключительно их собственных экономических интересов. "Это вопиющее событие", - сказал он.

