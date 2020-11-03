Причиной смертельного ДТП в Киеве стал инсульт у водителя - адвокат

Адвокат Юрия Назаренко, виновного в смертельном ДТП, которое произошла в Киеве на Крещатике, заявил, что у его подзащитного случился инсульт во время вождения, что и стало причиной аварии.



Об этом со ссылкой на слова Юрия Назаренко пишет "КП в Украине".



"Какова причина аварии, вы, возможно, уже знаете: у него за рулем случился инсульт. Именно в тот момент, когда он ехал с улицы Михайловской. Он делал поворот налево на Крещатик, и в этот момент потерял сознание. Машина стала неуправляема, и мы видели, чем это все закончилось", - пояснил защитник причину ДТП, в результате которого двое людей погибли, а еще трое получили травмы.



Юрий Назаренко уточнил, что каждый пострадавший в аварии получит материальное возмещение. Но оно может и не соответствовать ожиданиям. Также защитник добавил, что уже почти полностью возместили сумму компенсации, которые назвали родители погибшей девушки Аллы.



"По поводу возмещения ущерба он (Юрий Назаренко - Ред.) сказал, что ни один человек не останется без его внимания и заботы. Возможно, у нас не выйдет абсолютно всем возместить, так как им хотелось бы материальный и моральный ущерб получить, но я могу заверить от лица подзащитного – каждый человек, который пострадал в этом ДТП, получит добровольное материальное возмещение. Каждый", - сказал адвокат.



На вопрос почему Юрий сел за руль, а не вызвал такси, если почувствовал себя плохо, его адвокат ответил, что причина в менталитете. И что Юрий не чувствовал слабости и был в хорошем самочувствии.



"Первое. Он человек, который имеет свое авто и провел за рулем лет 40 - это уже менталитет. Это тяжко, когда машина стоит у дома и надо вызывать такси. Второе – он себя прекрасно чувствовал. Он не был болен и не ощущал слабости" - добавил он.

