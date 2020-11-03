Ватикан открестился от поддержки однополых браков

Комментарии папы Римского Франциска в отношении гражданских однополых союзов в документальном фильме прошлом месяце были вырваны из контекста и не свидетельствуют об изменении церковной доктрины относительно гомосексуальных людей и не выражают поддержку однополых браков.



Об этом заявил Ватикан, сообщает Reuters.



Секретариат Ватикана настаивает на том, что две отдельные цитаты в ответ на отдельные вопросы были соединены, чтобы выглядеть как одно це. При этом был удален интервенционный контекст и вопросы.



Режиссер документального фильма, гражданин США, родившийся в России Евгений Афинеевський, рассказал журналистам, что брал интервью у папы, но позже журналисты нашли кадры в интервью мексиканской Televisa в 2019 году. Некоторые ранее не выходили в эфир. После премьеры документального фильма Афинеевський отказался обсуждать процесс монтажа.



В объяснительной записке Ватикана, которую получили епископы, отмечается, что в первой цитате Папа имел в виду право гомосексуальных людей быть принятыми их собственными семьями.



В записке говорится, что в фильме вырезаны комментарии, когда папа высказался против гомосексуальных браков и четко заявил, что он ссылается на законы о гражданском союзе, которые некоторые страны приняли для регулирования таких льгот, как охрана здоровья.



"Понятно, что папа Римский Франциск имел в виду определенные государственные положения и, конечно, не доктрину Церкви, которую он неоднократно подтверждал в течение многих лет", - говорится в пояснительной записке.



Также источник говорит о некорректном переводе фильма.



Документальный фильм "Франциск", премьера которого состоялась на римском кинофестивале 21 октября, вызвал бурную реакцию из-за высказывания Франциска, который сказал, что регулироваться такие браки должны отдельным законом о гражданских союзах.



"Гомосексуалы имеют право жить в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом. Я за это", - сказал он.

