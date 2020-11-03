СМИ: ФБР допросило экс-партнера Хантера Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) США допросило бывшего делового партнера Хантера Байдена Тони Бобулински относительно касающейся бизнеса в Китае электронной переписки сына кандидата на пост президента США от демократов Джозефа Байдена. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Times.



Как рассказал изданию сам Бобулински, его встреча с сотрудниками ФБР состоялась 23 октября и продолжалась пять часов. Речь на ней, в частности, шла об электронном письме, направленном в мае 2017 года Бобулински и Байдену-младшему еще одним его бизнес-партнером Джеймсом Гилльяром. "У нас будут дополнительные встречи", - отметил Бобулински.



Ранее в эфире телеканала Fox News Бобулински заявлял, что бывший вице-президент США был хорошо осведомлен о сделках, которые заключал его сын в Китае. Выступая позднее на пресс-конференции, организованной предвыборным штабом действующего президента США Дональда Трампа в Нэшвилле (штат Теннесси), он также указал, что передаст ФБР три мобильных телефона, на которых якобы хранится информация, подтверждающая эти сведения. По словам Бобулински, в мае 2017 года он вместе с Джозефом Байденом и его сыном принимал участие во встрече, на которой обсуждались инвестиции в рамках холдинга Sinohawk - совместного предприятия китайского оператора CEFC и семьи Байденов, которое он возглавлял на тот момент.



В октябре газета New York Post опубликовала электронную переписку Хантера Байдена. Из нее следует, что Байден-младший мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В одном из писем представитель Burisma спрашивал совета Хантера Байдена по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании". Корреспонденция также свидетельствует о наличии финансовых связей между семьей бывшего вице-президента США и китайскими компаниями. Трамп в свете публикации обвинял Байдена-старшего во лжи и причастности к коррупции на Украине и в Китае. В свою очередь сам Джозеф Байден на дебатах с Трампом заверял, что его сын в своих контактах за рубежом "не делал ничего неэтичного".



На прошлой неделе американский журналист Джеймс Розен сообщил в Twitter со ссылкой на свой источник в американском Минюсте о том, что ФБР еще в прошлом году начало расследование дела об отмывании денег Хантером Байденом и его деловыми партнерами. Журналист подчеркнул, что расследование велось все это время и до сих пор не завершилось. В ФБР от комментариев относительно этой информации отказались.

