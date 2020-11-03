Сovid-19 низверг Запад с пьедестала

Неужели covid-19 — это вирус, который убил не только миллионы людей, но и превосходство западных экономик и либеральных ценностей, а также убежденность в том, что демократия — это лучшая форма правления? Теперь, когда Франция и Бельгия возглавили движение Европы обратно в общенациональные локдауны, а Великобритания скоро последует их примеру, ни одна европейская страна — независимо от ее прежних показателей — не избежит роста заболеваемости.

Опыт борьбы с коронавирусом в Соединенных Штатах практически наверняка будет стоить Дональду Трампу президентского поста. Между тем автократии и коммунитарные общества (страны, где соблюдены интересы сообществ в их отношениях с государством и бизнесом, прим. ред.) в Азии демонстрируют более заметные успехи: у Китая и целого ряда азиатских стран получается одновременно сдерживать распространение этого вируса и развивать свои экономики. На Тайване, к примеру, за последние шесть месяцев не было зафиксировано ни одного случая внутренней передачи этого вируса.



Ничто из этого не укрылось от внимания представителей верхушки Коммунистической партии Китая, которые на прошлой неделе провели встречу, чтобы обсудить свои планы на ближайшие годы — и не пять, а на целых 15 лет. Они согласились с тем, что коллективное развитие Китая под руководством Коммунистической партии лежит в основе его достижений и что теперь эту идею необходимо еще активнее продвигать в его дипломатии — завуалированный намек на китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Это поразительная китайская версия послевоенного Плана Маршалла — только намного более масштабная — призывает партнеров в примерно 100 странах мира — в обмен на щедрую помощь на строительство инфраструктуры — согласиться и перенять характерный для Китая коллективный подход к экономическому и социальному развитию. И Китай не собирается на этом останавливаться.



Даже права человека стоит рассматривать как право — в коллективном формате — получать долю в экономических и социальных успехах, а вовсе не как индивидуальную свободу голосовать, действовать и думать независимо от указаний государства. Именно потому, что Китай строго придерживается этих принципов, ему удалось сдержать распространение covid-19 более эффективно, нежели Западу, поскольку китайское правительство воспользовалось своей общенациональной системой наблюдения в духе антиутопий Оруэлла, чтобы обеспечить соблюдение режима социального дистанцирования, карантинов и комендантских часов. Между тем за последние пять лет ленинский капитализм Китая позволил создать 60 миллионов новых рабочих мест, и этот процесс продолжился в 2020 году, несмотря на covid-19. В будущем, как говорится в коммюнике Коммунистической партии, инновации должны занять центральное место в стремлении Китая к «качественному» росту, и к 2025 году страна должна достичь «самодостаточности в сферах науки и технологий». И китайские власти планируют еще больше увеличить и без того поразительные суммы, которые расходуются на развитие технологий.



Тем временем западные общества и экономики трещат по швам, а ультраправые разжигают уличные протесты против ужесточения ограничений. В Соединенных Штатах появились незаконные вооруженные формирования, в Италии мафия подстрекает к протестам, а в Испании ультраправые устраивают бунты. Демократическое правительство терпит неудачу, слабеет, и ему стоит приготовиться ко второй волне: уж лучше получить всеобщую потасовку, где у каждого будет шанс, чем новые неэффективные ограничения — именно так звучит лозунг правых.



Глобальные фондовые рынки переживают свою худшую неделю с марта, поскольку становится ясно, что, какой бы ни была экономическая устойчивость в Азии, в Соединенных Штатах и Европе ее нет, и они погружаются в затяжную рецессию. Что мы выберем — последовать примеру Китая или скатиться в антиутопию в духе Безумного Макса?



У нас есть еще один вариант: возродить в 21 веке дух «Нового курса», правительства Эттли, Жана Монне и основателей Евросоюза. Во времена, подобные тем, которые мы сейчас переживаем, у прогрессивных лидеров в условиях демократий есть возможность вырвать инициативу из рук правых, одержать победу на выборах и использовать свой мандат для того, чтобы запустить масштабные экономические и социальные программы, которые будут работать. Тот послевоенный порядок, который разработали наши предшественники — национальный и международный порядок, где в основу заложена идея справедливости, — подарил нам 30 лет процветания и закрепил легитимность демократии. В дальнейшем попытки правых ослабить этот порядок, а также равнодушное отношение к росту неравенства и привели к сегодняшнему фиаско. От Дональдов Трампов и Борисов Джонсонов, а также от той философии, которую они представляют, необходимо избавляться.



Все признаки указывают на то, что во вторник, 3 ноября, американские избиратели так и поступят. Я думаю, что Джо Байден сумеет получить мощный мандат благодаря своему компетентному, прогрессивному центризму, чтобы выстроить более справедливую Америку. Некомпетентность, резкие колебания в политике, преклонение перед либертарианством, неправомерные претензии и, прежде всего, потакание неравенству должны остаться в прошлом. Теперь нужно, чтобы его администрация начала работу: Байдену придется одновременно бороться с распространением вируса, закладывать основы более инклюзивного капитализма, запускать свой «зеленый новый курс», оживлять международные институты и видимым образом продвигать идею равенства. В течение следующих 12 месяцев появится вакцина, которая ему в этом поможет, однако, чтобы сдерживать распространение вируса, нужна прежде всего такая система денежных пособий, которая позволит малоимущим гражданам в случае болезни ненадолго отстраниться от экономической и социальной жизни.



Главный урок, который продемонстрировала нам Азия, заключается в том, что коммунитарные общества, для которых характерно большее равенство, обладают социальным капиталом и способностью к взаимной поддержке, необходимыми для обеспечения соблюдения комендантских часов, режима самоизоляции, карантина и социального дистанцирования — даже среди самых бедных слоев населения. На Западе тоже можно этого добиться, только другими средствами, среди которых центральное место должны занимать щедрые пособия по болезни, пособия для малоимущих и возможность брать неоплачиваемый отпуск. Состоятельные граждане должны взять на себя часть финансового бремени. То есть в конечном счете все должны взяться за дело в случае еще одного национального локдауна.



В Великобритании будет наблюдаться параллельное движение. Победа Байдена продемонстрирует, что правительство Джонсона — идиосинкразическое отступление. Его рефлексы — жесткий Брексит, распределение мер реагирования на распространение covid-19 в зависимости от серьезности ситуации, скупость на социальные пособия, недоверие к государству, неспособность сформулировать будущее видение экономики и общества так, чтобы оно казалось реальным, а также, прежде всего, нежелание поднимать темы справедливости и равенства — уже устарели. Если нам предстоит пережить еще один изнурительный общенациональный локдаун, Великобритании пора становиться более справедливой страной. Нам необходим выполнимый план по строительству институтов и компаний, способных создать инклюзивную экономику, в развитии которой будут заинтересованы все члены общества. И мы должны сотрудничать с Европой.



Репрессии и коррупция в Китае — темная сторона его успеха — в конечном счете захлестнут его. Мы же способны выстоять и остаться верными своим ценностям — но только под руководством совершенно другого правительства.

