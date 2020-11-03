Легализация проституции - зло или необходимость?

Для большого количества людей проституция до сих пор является чем-то запретным и порицаемым. Однако в некоторых странах она уже легализована, облагается налогами и любой обыватель, совершенно безопасно, не нарушая закон, может воспользоваться услугами сексуального характера и получить удовольствие. Безусловно, существуют и московские проститутки , и нью-йоркские, даже не смотря на незаконность данной деятельности в России и США соответственно. Но кто прав? Те, кто яро запрещает секс-услуги, или те, кто уже легализовал проституцию?

Доводы в пользу легализации

В первую очередь данная деятельность получит государственный контроль. Это, безусловно, очень хорошая новость для индивидуалок и борделей, потому что им не придется жить в постоянном страхе и нападках от различных бандитских группировок. Раз деятельность станет полностью законной, у работниц данной сферы появятся все основные привилегии, а именно:

Пенсионные отчисления

Бесплатное медицинское обслуживание

Страховка на случай непредвиденных ситуаций

Хоть в обществе по началу и останется пренебрежительное отношение к девушкам легкого поведения, но со временем они станут такими же работниками определённой сферы труда, как и официанты, офисные менеджеры и рабочие завода. Из-за регулярного мед. обследования однозначно снизится риск венерических заболеваний и ЗППП, люди перестанут бояться пользоваться секс-услугами, из-за может снизиться в целом напряженность в обществе.

Но почему во большинстве стран проституция остается нелегальной? В первую очередь это связано с устоявшимися традициями общества, которые очень сильно порицают подобную деятельность, что является основным препятствием в процессе легализации. Несмотря на то, что огромное количество людей пользуется услугами проституции, при попытке их легализации они также, наравне со всеми, будут выступать яро против. Также нужно помнить о самой законодательной системе, которую придется изменить и создать правильные предпосылки для создания сдержек и противовесов, чтобы законы работали адекватно, а в наших странах это является существенной проблемой.

Но в основном минусы легализации проституции можно решить банальным просвещением общества, предоставлением правильных знаний о сексуальной деятельности, что, без сомнения, может занять довольно много времени.