Жвания снова рассказал, как Порошенко готовит госпереворот

Бывший соратник Петра Порошенко и экс-нардеп Давид Жвания заявил, что бывший президент после выборов активизировал свои действия по подготовке государственного переворота в стране. Об этом Жвания сообщил в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube.

"В Украине готовится государственный переворот. Готовится он давно – примерно с начала лета этого года. Но раньше это были, во многом, пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план", - заявил Жвания.



По его словам, во главе заговора стоит Петр Порошенко, он направляет и координирует действия.



"Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом. Как и в 2013 году он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины и снова получить власть. Откуда у меня эта информация? Дело в том, что я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми в окружении Порошенко. Там не только негодяи – многие вынуждены оставаться с ним по разным личным причинам. Но эти люди не разделяют маниакальной жажды власти Порошенко, они переживают за страну. Именно он них я получил эту информацию", - сообщил Давид Жвания.



По его словам, в заговор вовлечено все ближайшее окружение Порошенко.



"Кроме того, в заговор пытаются вовлечь Виталия Кличко. С окружением Кличко на эту тему уже ведутся переговоры. Именно Кличко должен стать президентом после переворота, если у Порошенко не получится самому занять эту должность. При этом Порошенко станет премьером с расширенными полномочиями. Для этого снова поменяют конституцию. Такой у них план. Он разрабатывался давно, но раньше сам Порошенко не верил в его осуществимость. Всё изменили местные выборы. Порошенко сделал вывод, что власть слаба, что народ больше не поддерживает Зеленского. Также Порошенко получил контроль за несколькими облсоветами на западной Украине, которые в нужный момент по команде Порошенко откажутся выполнять распоряжения центральной власти", - сказал Жвания.



Кроме того, по данным бывшего нардепа, Петр Порошенко верит в победу Джо Байдена в США и уверяет свое окружение в том, что Байден в курсе и поддерживает его план.



"Поэтому, сразу после выборов в США и победы Байдена, планируется начать атаку на президента Зеленского. Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель – расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы. Которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина. Если не получится выиграть честно – выборы фальсифицируют. Это вполне реальный план и в нем уже согласились участвовать некоторые люди из окружения Зеленского. В частности, личный политический проект и прохождение с ним в Раду обещаны спикеру Дмитрию Разумкову. Именно вокруг него будут собраны осколки партии "Слуга народа" после того, как Зеленский уйдет", - сказал Жвания.



По его данным, Разумкова и еще некоторых людей такой вариант устраивает. Они уже не верят в Зеленского и хотят сбежать с тонущего корабля.



"Есть потенциальные предатели и в Офисе президента. Я знаю фамилии тех, кто тайно встречался с окружением Порошенко и вел разговоры на эту тему. И я назову их, если эти люди не одумаются и решат ввязаться в государственный переворот на стороне банды преступников. Владимир Александрович Зеленский – я обращаюсь к вам. Вы - плохой, слабый президент. Но вы законный президент. Я не прошу у вас каких-то наград для себя. Я прошу вас выполнить свою клятву и защитить страну. Я сообщил вам эту информацию, чтобы вы начали действовать", - заявил бывший нардеп.





