Два человека задержаны по делу о нападении в Вене

Два человека задержаны во вторник в ходе спецоперации в городе Санкт-Пёльтен (федеральная земля Нижняя Австрия) по делу о нападении в Вене. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя полиции.



По его сведениям, спецназ совместно с Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) также провели обыск двух домов в городе.



В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 17 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.



Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.



Между тем стало известно, что террориста, которого застрелили во время страшных терактов в Вене, звали Куртин С., ему было 20 лет. Также он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.



Об этом со ссылкой на редактора венской еженедельной газеты Falter Флориана Кленка сообщает Reuters во вторник, 3 ноября.



Так, нападавший был известен внутренний разведке, потому что был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать в Сирию.



"Он находился в поле зрения ведомств по защите конституции, поскольку он был в числе 90 австрийских исламистов, которые хотели выехать в Сирию. В июле его задержали", - рассказал Флориан Кленк.



Он добавил, что мужчина по имени Куртин С. имел "албанские корни". Его родители были родом из Северной Македонии и не были замечены в связях с исламизмом.



Позже глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что 20-летний нападавший имел северомакедонские корни и был известен правоохранительным органам участием в террористической организации. По словам министра, в дополнение к австрийскому паспорту, у мужчины было гражданство Северной Македонии.



