Британец поставил миллион фунтов на победу Байдена

Неизвестный британец поставил 1 млн фунтов ($1,29 млн) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Соответствующую ставку зафиксировала британская букмекерская контора Betfair. Об этом сообщает CNN Business.



Отмечается, что это крупнейшая для букмекеров ставка на победу политика и третья крупнейшая ставка в принципе.



Ставка почти вдвое превысила предыдущий рекорд для политических событий: в 2016 году клиент Betfair поставил 555 тыс. фунтов на победу Дональда Трампа. Поставивший в случае победы Байдена на выборах получит 1,54 млн фунтов (более $1,98 млн с учетом суммы ставки).



Ставки на результаты выборов в США обрели популярность в Великобритании на фоне отсутствия крупных спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Букмекеры принимали ставки в том числе на номинации кандидатов от партий.

