Раскрыт способ ускорить работу компьютера

Разумное использование браузера и регулярная перезагрузка могут ускорить работу компьютера. Об этом сообщается в материале издания Business Insider.



Специалисты издания раскрыли несколько советов, согласно которым можно увеличить производительность ПК. В числе первых рекомендаций журналисты посоветовали использовать меньшее количество программ, запланированных для запуска. Также авторы рекомендуют использовать браузер разумно, то есть открывать небольшое количество вкладок: «Удивительно, но веб-браузеры потребляют много памяти».



Существенно ускорить работу ПК поможет запланированное сканирование компьютера на вирусы. По словам журналистов, лучше всего включать антивирус в середине дня, когда система устройства загружена минимально. Также специалисты рекомендовали как можно чаще перезагружать компьютер, а не оставлять его в спящем режиме. «Чтобы добиться максимальной производительности компьютера, перезагружайте его не реже одного раза в несколько дней», — уточняется в материале.



В числе прочих советов журналисты рекомендовали заменить старый жесткий диск на современный SSD-накопитель. Также работу ПК может ускорить отключение фоновой синхронизации облачного хранилища OneDrive и активация функции ReadyBoost на старых девайсах. Последняя опция позволяет использовать внешний USB-накопитель в качестве оперативной памяти.

