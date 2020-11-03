Немецкая вакцина к концу года будет готова к финальной фазе испытаний

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac NV заявила об успешном проведении второй фазы испытаний вакцины против коронавируса и теперь планирует начать заключительный этап до конца года. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 3 ноября.



"Мы готовы начать ключевое испытание 2b/3 (2-3-й фазы - ред.) до конца 2020 года", - сказано в сообщении.



Прежде стало известно, что CureVac планирует начать глобальное клиническое исследование фазы 2b/3 с участием почти 30 тысяч добровольцев в четвертом квартале 2020 года.



Первая фаза испытаний проводилась на здоровых взрослых добровольцах в Германии и Бельгии. Сейчас вакцина CVnCoV проходит клиническое испытание фазы 2а среди взрослых людей в Перу и Панаме. Промежуточные результаты исследования, в частности, фазы 1, которая охватила более 250 здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет, являются "очень обнадеживающими", заявил профессор Петер Кремснер, директор Института тропической медицины Тюбингенского университета, ведущий исследователь фазы 1.



Как отметили в компании, реактогенность вакцины постоянно контролировалась Комиссией по мониторингу данных и безопасности. Вакцина, как правило, хорошо переносилась во всех испытанных дозах, никаких связанных серьезных побочных явлений не наблюдалось.

