Представитель ВОЗ заявила о критическом этапе пандемии коронавируса

Мир в настоящее время переживает критический этап пандемии коронавируса.



Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, в ближайшие несколько месяцев ситуация будет тяжелой.



«В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», - сказала Вуйнович.



Она отметила, что в апреле-июне число заражений стало снижаться из-за строгого карантина, однако «вирус никуда не ушел» и, когда жесткие ограничения снимают, заболеваемость растет. ВОЗ призывает все страны принять меры, чтобы предотвратить новые смерти, а также поддерживать мощности здравоохранения.



Вуйнович считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.



По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека. "Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу, - пояснила Вуйнович. - Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал".

