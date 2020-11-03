В результате теракта в Вене пострадали 22 человека - МВД Австрии

В результате теракта в Вене пострадали 22 человека, сообщил глава МВД страны Карл Нехаммер.



"22 человека пострадали", - сказал он во вторник в Вене, выступление в прямом эфире транслирует немецкий телеканал Welt.



По его словам, в числе раненых - полицейский, он был успешно прооперирован. Нехаммер уточнил, что этот полицейский имеет "миграционный бэкграунд" - так в немецкоязычных странах говорят о гражданах из семей родителей-иммигрантов.



"Мы не будем терпеть террор. Террористам не удастся разъединить нас", - сказал глава МВД.



Вечером 2 ноября в Вене несколько исламистов открыли стрельбу по людям в разных частях города. В частности, выстрелы звучали неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. В результате погибли не менее четырех человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что речь идет о теракте. Один из террористов был застрелен. Операция по задержанию преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

