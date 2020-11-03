В Украине могут ввести карантин "выходного дня"

Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.



"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - уточнил собеседник.



Сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заразились 8899 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.

