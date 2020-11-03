Индийцев попросили есть больше сладкого

Жителей Индии призвали есть больше сладкого, потому что в стране произвели слишком много сахара. С таким воззванием к населению обратилась Ассоциация сахарных заводов Индии. Производитель также начал специальную кампанию, рассказывающую о пользе сахара, пишет BBC.



Индийцев ждет развенчание мифов и слухов о сладком продукте и о его негативном влиянии на здоровье.



Указывается, что в среднем каждый житель страны потребляет 19 килограммов сахара в год – это на четыре килограмма меньше, чем средний житель планеты.



Около 50 миллионов фермеров в Индии занимаются выращиванием тростника, еще миллионы работают на мельницах или занимаются транспортировкой тростника. Индия находится на втором месте по производству сахара, однако в 2020 году не смогла его экспортировать, поэтому производители намерены реализовать сахар в стране.



Теперь на индийцев обрушилась мощная информационная кампания с привлечением диетологов и кулинаров, рассказывающих о пользе сахара и советующих различные рецепты блюд, в состав которых входит сладкий продукт.



"Сахар - наиболее подходящий источник питания для организма, мозга, мышц", - утверждают в Ассоциации сахарных заводов Индии.



Между тем, Всемирная организация здоровья предупреждает о том, что чрезмерное употребление сахара вредно для здоровья.

