Красный Крест назвал заминированный Донбасс проблемой на многие годы

Заминированный Донбасс является проблемой, с которой Украине придется жить многие годы. Гуманитарные организации готовы помогать с ее решением.



Об этом заявил президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает его сайт.



Сообщается, что стороны обсудили процесс разминирования в Донбассе. Маурер отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, и это повлияет на многие годы вперед.



"Владимир Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас соглашаются технические детали", - говорится в сообщении.



Кроме того, Маурер приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил, что Красный Крест будет помогать в этом процессе.

